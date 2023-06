Inter, si pensa già al mercato: vicino un giovane portiere

L’Inter, all’indomani della sconfitta contro il Manchester City, pensa già al mercato. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano, il club è vicinissimo a Theo Sander, giovane portiere danese

MERCATO – L’Inter lavora già per il futuro. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club nerazzurro è vicino al giovane portiere Theo Sander. Per l’estremo difensore classe 2005, attualmente in forza all’Aalborg, il club pagherà una cifra vicina ai 2,5 milioni di euro: per Sander pronto un contratto sino al 2027. Per il club si tratta di un’opportunità da cogliere e, secondo il giornalista, l’arrivo di Sander non è collegato alla situazione relativa ad Onana