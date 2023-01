Inter, si cerca il vice-Onana! Neto favorito, ma non unica opzione – TS

L’Inter è alla ricerca di un vice Onana per la prossima stagione. Secondo Tuttosport l’ex Fiorentina Neto è il favorito, ma ci sono altre opzioni sul tavolo

VICE-ONANA – L’Inter è già al lavoro sul mercato. Il club nerazzurro, secondo Tuttosport, è alla ricerca di un estremo difensore che possa giocarsi il posto da titolare con Onana nella prossima stagione. Fra i nomi individuati spicca quello di Neto, ex Fiorentina e Juventus, attualmente al Bornemouth e col contratto in scadenza a giugno. Il brasiliano, scrive il quotidiano, è il favorito ma il club monitora anche la situazione relativa a Yann Sommer del Borussia Monchengladbach, anch’egli col contratto in scadenza a giugno su cui però lavora anche il Bayern Monaco.

Fonte: Tuttosport – F.M