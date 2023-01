Inter, dopo il Napoli sarà gennaio di fuoco su tre fronti: un solo vantaggio – CdS

L’Inter ha vinto con il Napoli, ma gennaio resta ancora un mese di fuoco per i nerazzurri impegnati su tre fronti. Secondo quanto sottolineato dal Corriere dello Sport, un solo vantaggio.

GENNAIO DI FUOCO – Pur avendo vinto contro il Napoli primo in classifica, sarà comunque un gennaio di fuoco che attende l’Inter: quattro gare di campionato, due di Coppa Italia a patto di superare il Parma, e la sfida di Supercoppa italiana. L’unico vantaggio, però, saranno le trasferte poco distanti: ad eccezione proprio della finale con il Milan, in programma a Riyad, in Arabia Saudita il 18 gennaio. Delle 7 potenziali gare in calendario, infatti, 4 si disputeranno a San Siro e le altre due trasferte, oltre a quella in Asia, saranno a Monza, domani, e a Cremona, il 28 gennaio. Insomma, sarà un mese quasi a chilometro zero, utile, quindi, a risparmiarsi qualche fatica. Anche il calendario sarà amico. I prossimi avversari, infatti, saranno Monza, Verona, Empoli e Cremonese. Sulla carta, c’è spazio per fare bottino pieno e aggiungere 12 punti agli attuali 33. Non sarà così semplice fare lo stesso per le rivali dei nerazzurri

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno