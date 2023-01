Correa deludente contro il Napoli. Fiducia Inzaghi ma futuro incerto – TS

Joaquin Correa ha deluso in Inter-Napoli. Secondo Tuttosport l’argentino continua ad avere la fiducia di Inzaghi ma il futuro, adesso, resta incerto

DELUSIONE – Joaquin Correa ha deluso le aspettative in Inter-Napoli. L’argentino, in campo per 18 minuti nella sfida di cartello, non è riuscito a fare il suo dovere e, dal suo arrivo in nerazzurro, continua a non convincere. Il “Tucu” acquistato dalla Lazio in prestito con obbligo di riscatto a 32.6 milioni nell’estate 2021 ha siglato appena 9 gol in 55 presenze e non ha rispettato le attese. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport Inzaghi continua a dargli fiducia e spera in un finale di stagione in crescendo. Ma, vista la concorrenza in attacco, le possibilità dell’argentino per mettersi in mostra rischiano di assottigliarsi. Per i nerazzurri, secondo il quotidiano, non sarà semplice cederlo: a giugno il suo valore a bilancio sarà di 18 milioni, una cifra importante per un calciatore reduce da due annate negative.

Fonte: Tuttosport – F.M