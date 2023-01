Inter, senti l’agente di Smalling: «Dialoghiamo con la Roma, il suo futuro…»

La possibilità di una partenza a parametro zero di Chris Smalling fa gola a parecchie squadre. C’è anche l’Inter Il suo agente però ha ribadito i contatti con la Roma per il rinnovo

DIALOGHI CONTINUANO − Smalling è finito nel mirino dell’Inter come potrebbe acquistarlo a zero in estate. Intanto parla il suo agente James Featherstone. Queste le parole riportate da Fabrizio Romano su Twitter: «Il futuro di Chris non si gioca al Teatro dell’Opera. Simile a lì, il pubblico non interagisce con gli artisti. Continuiamo a dialogare con l’AS Roma. Chris è stato uno degli artefici del successo europeo della Roma dopo 61 anni di astinenza. Il giocatore è focalizzato a raggiungere altri successi in questa stagione con la squadra giallorossa».