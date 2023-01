Il Bologna inizia bene il girone di ritorno: Spezia KO! Orsolini protagonista

Il Bologna vince 2-0 contro lo Spezia con gol e assist per Orsolini. La squadra di Thiago Motta ritrova la vittoria dopo la trasferta di Udine del 15 gennaio

GOL PER TEMPO − Il Bologna supera l’ostacolo Spezia e inizia alla grande il girone di ritorno di Serie A. I felsinei giocano meglio della squadra di Gotti andando subito vicino al vantaggio con Ferguson che al 10′ sfiora il gol. Al 37′ arriva l’1-0 degli emiliani: Orsolini suggerisce per Posch che da pochi passi porta avanti i suoi. Nella ripresa, il Bologna preme alla ricerca del raddoppio che arriva con Orsolini al 74′. Gol però annullato per offside. L’esterno felsineo però può rifarsi tre minuti più tardi con una gran conclusione sotto il sette. Nel finale, amministra bene la formazione di Thiago Motta che ritrova una vittoria che mancava dalla trasferta di Udine del 15 gennaio. Terza sconfitta di fila invece per la banda di Gotti.