Inter, quali sono le alternative a Skriniar? Alcuni nomi sulla lista – TS

La dirigenza dell’Inter deve già preparare il futuro senza Milan Skriniar. La partita con l’Empoli sarà forse l’ultima a San Siro, Simone Inzaghi potrebbe aver bisogno di un sostituto anche per la prossima stagione. Questi sono i nomi sulla lista.

NOMI – A Milano ci si proietta oltre. Milan Skriniar potrebbe partire già a gennaio, perciò c’è bisogno di progettare il futuro. Simone Inzaghi vorrebbe ovviamente una valida alternativa, la dirigenza dell’Inter ha in mente alcuni nomi. Secondo Tuttosport Il primo è quello di Tiago Djalò, che Piero Ausilio segue dalla scorsa estate. Il difensore del Lille sarebbe perfetto per caratteristiche, età e ingaggio. C’è anche un sogno: Giorgio Scalvini, molto difficile da raggiungere. Oltre ai due, l’Inter monitora Trevoh Chalobah, per cui si potrebbe trovare una formula che includerebbe Denzel Dumfries, a cui il Chelsea è estremamente interessato. Ci sono poi due svincolati da giugno da includere nella lista: Rodrigo Becao dall’Udinese e Caglar Soyuncu dal Leicester.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino