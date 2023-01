Inter-Empoli, Inzaghi studia rotazioni moderate: le ultime sul centrocampo – CdS

L’Inter torna in campo questa sera a San Siro per sfidare l’Empoli e cercare la nona vittoria interna consecutiva. Simone Inzaghi studia alcune rotazioni per la sfida di questa sera. Le ultime dal centrocampo nerazzurro secondo il Corriere dello Sport.

A CENTROCAMPO – Piccolo turnover in programma questa sera in occasione di Inter-Empoli. Simone Inzaghi è alla ricerca della nona vittoria consecutiva in casa, e rispetto le scelte di formazione in Supercoppa Italiana, a centrocampo il tecnico è pronto a cambiare qualcosa. Federico Dimarco a sinistra può tenersi una maglia da titolare, l’uomo che ha spaccato il derby di Riyad è un ex della partita contro i toscani esattamente come Kristjan Asllani. Per il regista, salvo sorprese, oggi è la grande occasione: il suo unico gol da professionista, arrivò peraltro in Inter-Empoli dello scorso campionato. Probabile turno di riposo quindi per Hakan Calhanoglu, mentre Denzel Dumfries a destra sembra in vantaggio su Matteo Darmian.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona