Skriniar, ultima a San Siro con l’Inter? La dirigenza fa una richiesta – TS

Le storie di mercato tra l’Inter e Milan Skriniar stanno ormai arrivando alla sua conclusione. Il giocatore ha palesato la volontà di non rinnovare, ma per Simone Inzaghi questa sera c’è comunque un impegno importante contro l’Empoli.

CAPITANO – Esempio di professionalità e lavoro, Milan Skriniar è stato confermato capitano da Simone Inzaghi nonostante le voci di mercato. Lo slovacco ha fatto sapere di non voler rinnovare il contratto con l’Inter, la partita di questa sera potrebbe essere l’ultima a San Siro. Secondo Tuttosport la dirigenza nerazzurra ha già resa chiara la volontà: in caso di partenza a gennaio, verrà accettata solamente un’offerta di 20 milioni. La cifra è la stessa sborsata pochi anni fa per Christian Eriksen dal Tottenham. Christophe Galtier e il suo PSG dovranno affrontare il Bayern Monaco agli ottavi di finale di Champions League, perciò molto dipenderà da ciò che vorranno fare i francesi.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino