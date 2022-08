Inter, pista Acerbi praticamente spianata! Un solo tassello mancante – Sky

L’Inter è sempre alla ricerca di un difensore centrale che possa completare la rosa a disposizione di Inzaghi. Dopo l’ultima svolta relativa a Chalobah (vedi articolo), i nerazzurri hanno praticamente la strada spianata per Acerbi. Di seguito i prossimi step secondo le ultime di Sky Sport

PROSSIMI PASSI – L’Inter, dopo la brutta sconfitta subita all’Olimpico contro la Lazio, prosegue nella ricerca di un difensore centrale che possa andare ad occupare la casella lasciata vuota da Andrea Ranocchia. Sfumato Trevoh Chalobah, che rimarrà al Chelsea, non rimane che la pista Francesco Acerbi. Il club nerazzurro formalizzerà l’accordo già raggiungo con la Lazio sulla base di un prestito con diritto di riscatto, in attesa poi dell’ok per organizzare le visite mediche del difensore.