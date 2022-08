Viktoria Plzen in campo nella Liga Ceca: Mosquera regala i 3 punti al 95′!

Il Viktoria Plzen, avversario dell’Inter nella fase a gironi di Champions League (vedi calendario), è sceso in campo oggi in casa della Dynamo Ceske Budejovice nel match valevole per la quinta giornata della Liga Ceca. Partita con poche emozioni fino al 94′ quando a sorpresa arriva il vantaggio del Viktoria Plzen

VITTORIA LAST MINUTE – Il Viktoria Plzen è uno degli avversari dell’Inter nella fase a gironi di Champions League, insieme a Bayern Monaco e Barcellona. La squadra ceca è scesa oggi in campo nel match valevole per la quinta giornata del campionato ceco, affrontando la Dynamo Ceske Budejovice. Il match non regala grandissime emozioni, ma quando tutto sembrava andare verso uno scialbo 0-0 ecco che il Viktoria Plzen trova l’insperato vantaggio con Mosquera al 95′. Al termine dei 7′ di recupero l’arbitro fischia la fine e il Viktoria Plzen porta a casa i 3 punti balzando momentaneamente al primo posto in classifica a quota 10 punti.