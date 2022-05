Inter, ora idee chiare sulla fascia sinistra: ecco tutti i nomi per il vice Gosens – TS

L’Inter con l’addio di Ivan Perisic, affiderà la fascia sinistra a Robin Gosens. Un acquisto anticipato già a gennaio. Come specificato oggi da Tuttosport, la dirigenza metterà a disposizione di Simone Inzaghi un giovane calciatore, sostituto del tedesco.

FASCIA SINISTRA – L’Inter il sostituto di Ivan Perisic ce l’ha già, ed è Robin Gosens. La dirigenza nerazzurra adesso – formalizzato l’addio del croato al Tottenham -, si concentrerà per individuare un vice dell’esterno croato. Diversi i nomi fatti fin qui: il primo della lista è Andrea Cambiaso (al Genoa potrebbe andare Mulattieri come contropartita). Altro giocatore che piace da tempo è Fabiano Parisi dell’Empoli, su cui c’è pure il Napoli. Anche Udogie nel mirino dei nerazzurri, e l’ultima idea porta a Raoul Bellanova, che però gioca a destra e potrebbe diventare il sostituto di Denzel Dumfries. In quel caso alle spalle di Gosens potrebbero giocare Federico Dimarco o Matteo Darmian.

