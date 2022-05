Inter, si preannuncia un altro girone di ferro in Champions League: le possibili avversarie

Inter qualificata in Champions League per il quinto anno consecutivo ma non da testa di serie nella prossima stagione. E la posizione nerazzurra nelle quattro fasce è molto complicata, dato che è molto probabile l’ennesimo gruppo stellare. Salvo combinazioni a dir poco fortunose, si prevede un girone ancora più difficile dei precedenti. Una vera e propria missione per Inzaghi

NUOVA EDIZIONE – La UEFA Champions League è terminata da poche ore con l’ennesima vittoria del Real Madrid, sempre più Re d’Europa. In vista della prossima stagione sono già 26 le squadre qualificate alla fase a gironi. Mancano le ultime 6, che si aggiungeranno tra terza (1) e quarta fascia (5) dopo i Play-Off. L’Inter torna in terza fascia insieme al Napoli, facendo spazio in prima al Milan campione d’Italia. La quarta e ultima italiana è la Juventus, che si ritrova in seconda fascia insieme al Liverpool, finalista perdente. Ed è paradossalmente la situazione migliore, perché proprio la seconda fascia è quella che nasconde più insidie. Non un bel quadro per l’Inter di Simone Inzaghi, ovviamente. Si preannuncia l’ennesimo gruppo complicato per il raggiungimento dell’obiettivo ottavi di finale. Vediamo, nel dettaglio, i principali rischi e perché.

Girone da incubo per l’Inter?

GIRONE DI FERRO – In attesa del quadro completo, la squadra nerazzurra rischia di incontrare due big nella fase a gironi. Nella Fascia 1, oltre al Real Madrid campione in carica, i principali pericoli sono rappresentati da Bayern Monaco, Manchester City e Paris Saint-Germain, e c’è il 57% di possibilità di incontrarli. Ancora più pericolosa la Fascia 2, dove inglesi (Chelsea, Liverpool e Tottenham) e spagnole (Atletico Madrid, Barcellona e Siviglia) vanno per la maggiore. I tedeschi del Lipsia completano il pacchetto, ma questa opzione verrebbe esclusa in caso di accoppiamento con l’Eintracht Francoforte, cenerentola del prima fascia e squadra meno temuta insieme ad Ajax e Porto (sulla carta…). La beffa sarebbe finire nel gruppo del Bayern o del PSG, che quasi sicuramente pescheranno una inglese o una spagnola. Nella peggiore delle ipotesi, meglio “sperare” nel Real-tris o addirittura nel City. Comunque vada, una certezza c’è: la Champions League senza Scudetto – che vale la prima fascia – inizierà in salita per l’Inter.