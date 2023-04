Inter, offerto Brozovic al Barcellona. Diversi giocatori sul tavolo

Sono ore calde di trattative tra l’Inter e il Barcellona. Piero Ausilio è stato visto in Spagna insieme all’intermediario Edoardo Crnjar, che ha ottimi rapporti con il club blaugrana (vedi articolo). Secondo Sport sul piatto c’è Marcelo Brozovic, ma non solo.

TRATTATIVE – Sport lancia la bomba, Marcelo Brozovic è stato offerto dall’Inter al Barcellona. Il club blaugrana era già interessato in estate al calciatore, ma ha poi deciso di virare su Franck Kessié. In queste ultime ore Piero Ausilio è stato visto in Spagna per continuare le trattative e parlare di alcuni profili per cui c’è interesse in casa nerazzurra. Joan Laporta, presidente del Barcellona, è già stato un mese fa a Milano in occasione di Inter-Porto, la base per nuovi incontri è stata costruita. I rapporti sono ottimi e i due club hanno la possibilità di sfruttarli a proprio vantaggio per rinforzare le rispettive rose. L’Inter potrebbe essere interessata a Kessié, ma anche a Samuel Umtiti, protagonista di ottime prestazioni in Serie A con il Lecce.

Fonte: Sport.es