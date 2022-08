Inter, nuovo nome per difesa ma idea più praticabile è un’altra. Sensazione

Luca Marchetti ha parlato del mercato dell’Inter, alla ricerca di un nuovo giocatore per rinforzare la difesa nerazzurra.

DIFENSORE – Secondo quanto riportato da Luca Marchetti, negli studi di Sky Sport 24, nella trattativa con il Chelsea per Cesare Casadei è venuto fuori un nuovo nome: Trevoh Chalobah. Si tratta di un giocatore non centrale nel progetto tecnico dei Blues, che potrebbe uscire in prestito, anche se in questo momento ancora il club londinese non ha aperto a questa formula. Questo difensore potrebbe essere un’idea per l’Inter. Tuttavia la pista attualmente più praticabile e che gode del gradimento di Simone Inzaghi sarebbe quella di Francesco Acerbi. In queste ultime ore la sensazione sarebbe che si possa aprire a una cessione in prestito del centrale della Lazio. Quindi le percentuali salirebbero.

Fonte: Luca Marchetti – Sky Sport