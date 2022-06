Inter, nuova pretendente per Cambiaso: in Serie A è corsa a quattro – Sky

Cambiaso, su di lui non solo Inter e Juventus. Secondo quanto riferito in questi minuti da Sky Sport, anche altre due squadre lo hanno richiesto in Serie A.

CORSA A QUATTRO – Andrea Cambiaso dopo questa stagione al Genoa ha attirato su di sé l’interesse di diversi club in Serie A. Tra questi, da tempo, ci sono Inter e Juventus, più defilato il Sassuolo. Nelle ultime ore si sarebbe inserito anche Atalanta, che intanto oggi ha riscattato Demiral e vorrebbe continuare a rinforzare la rosa, principalmente sulle fasce. Corsa a quattro, dunque, per l’esterno italiano.