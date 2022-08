Inter, non solo Acerbi: viva altra pista. Nerazzurri soppesano 2 opzioni

Per l’Inter, alla ricerca di un quarto centrale per la propria difesa, sarebbe in pole Francesco Acerbi, ma resterebbe viva un’altra pista.

OPPORTUNITÀ – Secondo quanto riportato da SportMediaset, per il quarto centrale di difesa dell’Inter al momento in pole c’è Francesco Acerbi, richiesto espressamente da Simone Inzaghi. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, avrebbe aperto al prestito con diritto di riscatto. A questo punto la trattativa potrebbe accelerare, ma resterebbe comunque viva l’ipotesi Trevoh Chalobah. Il Chelsea intenderebbe discutere solo sulla base di un prestito secco, senza prevedere dunque un diritto di riscatto per il club nerazzurro. Quest’ultimo starebbe soppesando le due opportunità.

Fonte: SportMediaset.it