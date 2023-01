Inter, mercato vivo nelle giovanili: nuovo terzino! E una cessione – CdS

Se per quanto riguarda la prima squadra il mercato va a molto a rilento (così come per le altre società in Serie A), tra le giovanili la situazione è ben più movimentata. L’Inter, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport questa mattina in edicola, ha ingaggiato un nuovo terzino e ceduto un giovane al Salisburgo.

ACQUISTO E CESSIONE – L’Inter ha ingaggiato il terzino destro svedese, classe 2004, Alem Nazirevic, versando circa 200 mila euro al Motala Aif (squadra di terza categoria svedese). Lunedì, il giocatore sosterrà le visite mediche, firmerà un quadriennale e si aggregherà alla Primavera. Per un giovane che entra nel vivaio nerazzurro, ce n’è un altro che esce. Il 15enne Alessandro Ciardi, trequartista dell’Under-17, ha deciso di non aspettare di compiere i 16 anni e firmare il suo primo contratto con l’Inter, per legarsi immediatamente per le prossime 3 stagioni al Salisburgo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno