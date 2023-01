Spalletti spegne polemiche sull’Inter e Handanovic! No complotti – TS

Spalletti spegne le polemiche nate all’indomani della sconfitta del Napoli a San Siro contro l’Inter. Il tecnico, secondo Tuttosport, scaccia la teoria del complotto nata dopo la battuta di Handanovic a Sozza (vedi articolo)

POLEMICHE – Ha generato polemiche un video comparso sul web nella giornata di ieri in cui, Samir Handanovic, portiere dell’Inter, che rivolgendosi a Sozza prima dell’ingresso in campo contro il Napoli dicendo “Mi raccomando, fischia pochissimo oggi, eh?”. Parole che hanno fatto gridare al complotto qualche tifoso azzurro. Secondo Tuttosport, sia il club azzurro che Spalletti si dicono stufi di questa teoria dei complotti. Il tecnico, in particolare, si sta adoperando per scacciare “i fantasmi” che aleggiano attorno a Castelvolturno.

Fonte: Tuttosport – Raffaele Auriemma