Monza-Inter, si rivede Gagliardini? Inzaghi valuta almeno tre cambi – CdS

Si ritorna subito in campo dopo la ripresa del campionato e la vittoria sul Napoli. Simone Inzaghi dovrà affrontare comunque un gennaio di fuoco e ripartirà proprio da Monza-Inter in programma sabato alle 20:45. Il tecnico nerazzurro, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, valuta almeno tre cambi di formazione con il possibile ritorno dal 1′ – tra gli altri -, di Roberto Gagliardini.

TRE CAMBI – Giocando di fatto ogni tre giorni, la gestione delle forze sarà fondamentale. Simone Inzaghi, difatti, a partire dalla sfida in programma contro il Monza sabato 7 gennaio, valuta almeno 3-4 cambi di formazione rispetto l’undici scelto a San Siro contro il Napoli. Probabile che entrino Stefan de Vrij, in difesa, al posto di Francesco Acerbi e Denzel Dumfries, a destra, in sostituzione di Matteo Darmian. L’olandese è in ritardo di condizione, ma ha bisogno di minuti. Come Romelu Lukaku, del resto, che potrebbe giocare dall’inizio anche in Brianza. E’ a centrocampo, comunque, a causa dell’infortunio di Brozovic, che Inzaghi si trova in difficoltà. Se non già contro il Monza, quindi, Kristjan Asllani avrà certamente spazio in Coppa Italia e poi con il Verona. E occhio pure a Roberto Gagliardini.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno