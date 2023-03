Inter, indizi Lindelof: «Futuro? Voglio giocare. Vedremo in estate»

Lindelof potrebbe lasciare il Manchester United in estate per giocare di più. A rivelarlo lo stesso giocatore ai media svedesi. L’Inter guarda con attenzione

FUTURO − L’Inter in estate dovrà trovare un sostituto di Milan Skriniar, il quale ha già firmato per il PSG. Diversi i profili sondati, tra questi anche Victor Lindelof, che il club ha provato a prendere anche a gennaio. Lo stesso difensore svedese ha parlato del suo futuro: «Voglio giocare, è per questo che gioco a calcio, ma non ci penso, quest’estate analizzeremo la situazione e vedremo cosa è meglio». A gennaio, ten Hag aveva chiuso la porta ad un possibile trasferimento.