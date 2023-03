Italia-Inghilterra, la probabile formazione: Mancini ne sceglie due dell’Inter – Sky

Tra poche ore gli azzurri tornano in campo per la prima partita valida per la qualificazione a Euro 2024. Tra i probabili undici scelti dal CT Mancini per Italia-Inghilterra ci sono due giocatori dell’Inter. Di seguito la formazione riportata su Sky Sport 24.

PROBABILE FORMAZIONE – A Napoli aumenta il fermento per Italia-Inghilterra, che si giocherà questa sera allo Stadio Armando Maradona. Come spiegano su Sky Sport 24, la probabile formazione che scenderà in campo per la sfida di qualificazione a Euro 2024 è simile a quella che ha giocato l’Europeo 2020/2021. Una delle grandi novità, però, è in attacco. Tra gli undici selezionati da Roberto Mancini per Italia-Inghilterra sono presenti anche due giocatori dell’Inter.

Probabile formazione dell’Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini.

Fonte: Sky Sport 24