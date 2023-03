Barcellona, caso Negreira: la UEFA indaga! Rischio esclusione dalle Coppe

Si apre ufficialmente l’inchiesta della UEFA nei confronti del Barcellona. L’indagine verte sul “caso Negreira”, lo scandalo che ha coinvolto i blaugrana, accusati di aver pagato l’ex vicepresidente degli arbitri spagnoli. Ora i catalani potrebbero rischiare l’esclusione dalle Coppe.

CONSEGUENZE SPORTIVE – Il Barcellona, ora, rischia grosso. La UEFA apre ufficialmente un’inchiesta sul club blaugrana dopo i pagamenti effettuati nei riguardi dell’ex vicepresidente del comitato arbitrale spagnolo. Per i catalani l’indagine sul “caso Negreira” potrebbe comportare delle conseguenze anche sul piano sportivo. Come riporta Calcio e Finanza la UEFA potrebbe sfruttare una norma presente nel proprio regolamento per punire il Barcellona. L’organo di governo del calcio Europeo, infatti, ha il potere di non ammettere nelle diverse competizioni i club che non rispettano le condizioni dei regolamenti. Non è esclusa, dunque, l’estromissione dei blaugrana dalle Coppe.

Fonte: Calcio e Finanza