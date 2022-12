Inter, il mercato degli ‘altri’: le cessioni da (ri)effettuare a gennaio

Mentre in casa Inter si parla di possibili entrate (tra cui Marcus Thuram) e uscite pesanti (specialmente quella di Denzel Dumfries), a gennaio restano da definire diverse situazioni piuttosto urgenti.

CESSIONE DA (RI)FARE – Ci sono nomi in casa Inter di cui al momento, in chiave mercato, non si parla. O meglio, non se ne parla abbastanza. Giocatori che sono di fatto fuori dal progetto tecnico di Simone Inzaghi per motivi diversi e che ora i nerazzurri si trovano a dover piazzare nuovamente sul mercato. Uno di questi è Ionut Radu, che per chiari motivi non ha possibilità di trovare spazio all’Inter dopo la fine (anticipata) del prestito con la Cremonese. Non un momento fortunato per il portiere, che l’Inter cercherà di mandare nuovamente in prestito in una squadra che possa a tutti gli effetti puntare su di lui (leggi la nostra esclusiva).

Inter, a gennaio focus sul mercato in uscita: prestiti da cercare

CACCIA AL PRESTITO – Altri due nomi che sono tornati all’Inter e che dovranno essere nuovamente piazzati in prestito sono Dalbert e Sebastiano Esposito. Il primo sarebbe dovuto partire già in estate, ma un grave infortunio ha rinviato il tutto a gennaio. Il secondo non ha avuto un’esperienza particolarmente fortunata all’Anderlecht e ora è rientrato in nerazzurro. A entrambi, chiaramente, aspetta uno spazio in rosa è pari a zero. Per questo l’Inter adesso si ritrova a cercare due squadre che possano puntare sui due. Per valorizzare il più possibile il terzino brasiliano e per provare a riprendere al meglio il percorso di crescita del giovane attaccante.