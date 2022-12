Lautaro Martinez, chiave fondamentale per l’Argentina: l’Inter si rallegra

Lautaro Martinez è stato l’uomo decisivo, con il quinto rigore segnato, per il passaggio in semifinale dell’Argentina. Il numero 10 dell’Inter ha fatto vedere di star recuperando la forma migliore e la grinta che lo contraddistingue, con un ingresso in campo di tutto rispetto. Ora servirà lui per il rush finale.

FONDAMENTALE – Tra Julian Alvarez e Lautaro Martinez, la corsa a due per un posto da titolare nella semifinale contro la Croazia potrebbe vedere un altro ribaltone. La sfida che l’Argentina ha vinto ai rigori contro l’Olanda ha dimostrato come il numero 10 dell’Inter possa fornire la necessaria esperienza per affrontare un determinato tipo di partite. Nei tempi supplementari Lautaro Martinez è andato per due volte vicino al gol e soprattutto ha mostrato tutta la sua personalità nel momento del quinto e decisivo rigore, segnato senza troppi complimenti. Qualità fondamentali, ora, con la pressione che si alza sempre di più in vista del rush finale dei Mondiali.

RITROVATO – Vedere questo Lautaro Martinez in crescita, sicuramente, rende felice anche l’Inter. Che ritroverà un attaccante carico per la seconda parte di stagione. E servirà trovare il miglior Toro già da subito, perché il 4 gennaio è in programma la partita fondamentale contro il Napoli che è sicuramente vietato sbagliare. Lautaro Martinez sta crescendo a livello mentale, forse anche grazie alle due panchine nelle ultime tre gare che lo hanno aiutato anche a recuperare da un leggero problema fisico con il quale era arrivato in Qatar (vedi intervista). Adesso è il momento di dare tutto con la maglia della nazionale. E poi con quella dell’Inter-nazionale.