Darmian: «Cordaz il più bersagliato! Brozovic potrebbe fare l’attore»

Durante la puntata del Trivia Quiz pubblicata sul canale YouTube ufficiale dell’Inter, Matteo Darmian ha risposto anche ad alcune domande sui compagni di squadra. Citando in particolare Alex Cordaz e Marcelo Brozovic.

SCHERZI E ATTORI – Matteo Darmian è stato tra i protagonisti della puntata di Trivia Quiz pubblicata dall’Inter sul proprio canale YouTube. Tante le domande, tra cui anche qualche curiosità sui compagni di squadra. In particolare su chi sia quello più bersagliato dagli scherzi e chi possa fare l’attore. Queste le sue parole: «Ci divertiamo a prendere in giro un po’ tutti, ma forse quello più bersagliato è Cordaz. Chi può fare l’attore tra i miei compagni di squadra? Direi Brozovic, assolutamente. Ci sta come atteggiamento e simpatia».

ISPIRZIONE – Poi, Darmian ha anche rivelato chi è il giocatore del famoso cartone animato Holly e Benji da cui ha preso ispirazione. Ecco la sua risposta: «Il mio preferito era sicuramente Holly. Ma mi piaceva molto anche il personaggio di Julian Ross».