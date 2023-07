Inter, giovani da sistemare: Colidio il più ambito. Poi Salcedo − TS

L’Inter deve sistemare anche i suoi giovani in giro per l’Italia e per il mondo. In particolare Colidio e Salcedo. Il primo è ambito in Sudamerica, il secondo dal Genoa

DA SISTEMARE − Solita estate per l’Inter. Oltre a rinforzarsi, dovrà sistemare i vari giovani in prestito. Facundo Colidio è ambito in Sudamerica. Dopo l’interesse del Toluca nei suoi confronti, si è adesso fatto avanti anche il Boca Juniors. Nell’ultima stagione, Colidio ha giocato in prestito al Tigre. In uscita anche Salcedo. Per l’attaccante italo-colombiano è sempre il Genoa a farsi avanti. La società americana vorrebbe riportare a Marassi il giovane del vivaio.

Fonte: Tuttosport − Stefano Pasquino