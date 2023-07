Lukaku, la mossa creativa dell’Inter per pareggiare quota 45 − TS

Lukaku è l’usato sicuro per l’attacco di Simone Inzaghi. L’Inter ha deciso: serve riportare a casa per la terza volta il gigante belga. In mente un’altra mossa magica

USATO SICURO − L’Inter ha scelto: Romelu Lukaku sarà il diamante più costoso per raggiungere la seconda stella. Inzaghi lo ha ribadito più volte durante il summit pre-vacanze e lunedì, tornato dalle ferie in Sardegna, lo ha nuovamente ricordato ai suoi dirigenti. Chiuso Frattesi, ora avanti tutta per Big Rom. L’Inter, come lo scorso anno, dovrà però fare una magia. Il Chelsea non accetterà un altro prestito secco, poiché l’obiettivo è quello di cedere Lukaku una volta per tutte. L’idea nerazzurra è quella di un prestito oneroso a cinque milioni con obbligo di riscatto a 30 più alcuni bonus per provare a pareggiare i 45 milioni a cui sarà iscritto a bilancio il belga tra dodici mesi.

Fonte: Tuttosport − Stefano Pasquino