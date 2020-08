Inter, Emerson Palmieri obiettivo. Tonali vicino. Tre in uscita – SM

Emerson Palmieri

L’Inter è pronta a preparare la prossima stagione. Antonio Conte e la dirigenza hanno individuato i ruoli chiave in cui rinforzare la rosa. Per la fascia sinistra l’obiettivo principale rimane Emerson Palmieri. A centrocampo si avvicina Tonali. Il punto sul mercato nerazzurro da “SportMediaset.it”

MERCATO – L’Inter è al lavoro per rinforzarsi sul mercato in vista della prossima stagione. La dirigenza nerazzurra, coadiuvata da Antonio Conte, ha individuato i ruoli chiave per rinforzare la rosa. Per Sandro Tonali, obiettivo per il centrocampo, si sono fatti grandi passi avanti. Il talento del Brescia è un investimento e può rappresentare il futuro per la squadra nerazzurra. Accanto a lui potrebbe arrivare un ulteriore rinforzo di esperienza: gli obiettivi sono Vidal e Kantè in uscita da Barcellona e Chelsea.

CESSIONI – Oltre agli acquisti, però, in casa Inter si pensa anche alle uscite. Sono diversi i calciatori che, secondo “SportMediaset” non rientrano più nel progetto nerazzurro: Joao Mario, Nainggolan e Dalbert. Anche Perisic è in uscita ma le cose potrebbero cambiare una volta iniziato il ritiro. C’è la possibilità, inoltre, che possa essere ceduto qualche pezzo pregiato per finanziare un mercato in entrata di livello: gli indiziati sono Lautaro Martinez, in orbita Barcellona, Skriniar e Brozovic.

Fonte: Sportmediaset.it