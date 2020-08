Marchetti: “Vidal-Inter, serve solo pazienza. Tonali, Milan ci prova perchÃ©…”

Marchetti: “Vidal-Inter, serve solo pazienza. Tonali, Milan ci prova perché…”

Condividi questo articolo

Luca Marchetti

Intervenuto all’interno del suo consueto editoriale su “TuttoMercatoWeb.com”, Luca Marchetti ha parlato di Arturo Vidal per l’Inter e Sandro Tonali anche in chiave Milan

VIDAL – Queste le parole di Luca Marchetti partendo da Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona, nel mirino dell’Inter. “Sembra il giorno dei centrocampisti: tanto che torna di moda all’Inter il nome di Vidal. Da sempre accostato ai nerazzurri, a maggior ragione ora che è uno di quelli in uscita dalla rifondazione blaugrana. Conte – che è stato oggi in sede proprio per parlare di mercato con Ausilio e Marotta. E il nome di Vidal non può che tornare di moda. E’ un giocatore che l’allenatore conosce benissimo, con cui ha lavorato alla Juventus, lo insegue da tempo e adesso sembrano esserci le condizioni giuste per provarci visto che il cileno ha un contratto in scadenza nel 2021. Ora bisognerà soltanto avere la pazienza di aspettare il momento giusto e le condizioni più favorevoli, considerando anche che in rosa all’Inter tornerà anche Nainggolan“.

TONALI – Quanto a Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, Marchetti ha scritto. “E a proposito di centrocampisti attenzione a Tonali, che è l’altro obiettivo per il centrocampo nerazzurro. Per lui si studierà una strategia da seguire nei prossimi giorni visto che ancora stata formalizzata un’offerta. Ed ecco perché il Milan prova ad inserirsi“.

DALBERT-BIRAGHI – Marchetti sullo scambio tra Dalbert e Cristiano Biraghi, fra Fiorentina e Inter. “In questa giornata di mercato c’è stata anche una frenata nerazzurra: la Fiorentina non ha intenzione di prolungare lo scambio di prestiti (o anche lo scambio di definitivi) fra Dalbert e Biraghi. L’Inter pensava invece di essere a buon punto, ma le strategie viola sono cambiate e così si deve, di fatto, ripartire da capo. Non è escluso che si torni a parlare (visto che Biraghi in nerazzurro ha fatto bene ed è cresciuto nel vivaio nerazzurro), ma al momento si torna come era all’inizio. Presto invece un incontro con il Parma per Darmian (e Sepe)“.

Fonte: Luca Marchetti – TuttoMercatoWeb.com