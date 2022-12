Inter e Milan si scontrano per Hjulmand: Il piano di Marotta e Ausilio

Ennesimo derby di mercato tra Inter e Milan. L’oggetto del desiderio è Morten Hjulmand, centrocampista del Lecce. I nerazzurri hanno un piano per convincere il Lecce e prevede l’inserimento di alcune contropartite

PIANO – Come riportato da Seriebnews, Inter e Milan sono di nuovo avversarie in un campo che non quello da calcio, ma bensi quello del mercato. Il giocatore che entrambe le compagini vorrebbero ingaggiare è Morten Hjulmand, talento danese classe 1999 in forza al Lecce. L’Inter ha delle carte da giocare per convincere il club pugliese a lasciare andare il proprio gioiello e abbassare la parte cash, dato che Hjulmand è valutato 12 milioni di euro. I nerazzurri potrebbero mettere sul tavolo due nomi che potrebbero fare comodo alla squadra di Baroni. Il primo è quello di Samuele Mulattieri, attaccante ora in prestito al Frosinone. L’altro nome è invece quello di Giovanni Fabbian, centrocampista che sta facendo molto bene con la Reggina ,motivo per cui Pippo Inzaghi potrebbe decidere di non lasciare andare via così facilmente il centrocampista di proprietà dell’Inter.

Fonte: Seriebnews