Inter-Juventus Women, Guarino con tutte a disposizione tranne una

Inter-Juventus Women oggi in campo alle 14:30 allo Stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni. Le ragazze allenate da coach Guarino hanno bisogno di una vittoria per rialzare la testa. La vittoria in uno scontro diretto potrebbe ridare molare alla squadra. Tutte le nerazzurre a disposizione tranne una.

LA SITUAZIONE – L’Inter Women sfida la Juventus per ritrovare la vittoria dopo tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro giocate. A Vinovo all’andata era finita 3-3, ora le ragazze di coach Guarino vogliono rialzare la testa. L’allenatrice avrà tutte le ragazze a disposizione, assente solo Csiszar alle prese con una leggera lombalgia. Torna Tabitha Chawinga, da capire se da titolare o a partita in corso. Come si è visto contro il Parma, però, può essere un’arma incredibile a partita in corso.