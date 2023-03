Inter, Dybala rimane il sogno di Marotta per la prossima stagione – TS

Paulo Dybala non è mai sparito dalla mente di Beppe Marotta. L’AD nerazzurro vorrebbe provare a portarlo in nerazzurro il prossimo anno

SOGNO – Paulo Dybala rimane un profilo apprezzato in Viale Liberazione. Beppe Marotta non ha mai nascosto la sua volontà di portare la Joya a Milano. La scorsa estate l’operazione non andò in porto per diversi motivi, tra cui la scelta di Simone Inzaghi di puntare su Romelu Lukaku. Il futuro del numero 21 della Roma è in bilico anche e soprattutto perché legato a quello di José Mourinho. Inoltre, l’eventuale mancata qualificazione della Roma alla Champions 2023-2024 potrebbe influire sul futuro dell’argentino. Nel suo contratto è presente una clausola di 20 milioni esercitabile dai club italiani. Se ci sarà la possibilità di arrivare a Dybala – considerando la possibilità che il prestito di Lukaku non venga rinnovato – l‘Inter e Marotta non la mancheranno per la seconda volta.