Inzaghi in bilico, l’Inter pensa a De Zerbi! Clausola Brighton – CdS

L’Inter potrebbe salutare Simone Inzaghi a fine stagione. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport sul tecnico piacentino si è materializzata l’ombra di De Zerbi

ADDIO – L’Inter a fine stagione potrebbe salutare Simone Inzaghi. Il destino del tecnico, legato ai nerazzurri sino al 2024, non è ancora deciso: secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport Inzaghi, presumibilmente, si giocherà la panchina interista facendo strada in Champions League e Coppa Italia. A patto, però, di centrare l’obiettivo quarto posto. Tuttavia in caso di prematura eliminazione dalle coppe, pur con la conquista di un piazzamento fra le prime quattro, è difficile credere che Inzaghi possa salvare la panchina viste soprattutto le 9 sconfitte in 27 giornate di Serie A. A prendere il posto del tecnico piacentino, in caso di separazione a fine stagione, potrebbe essere Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Brighton.

CONTATTI – Roberto De Zerbi è il candidato preferito per il post Inzaghi. Il tecnico bresciano ha firmato con il Brighton fino al 2026 ma nel suo contratto è inserita una clausola di uscita tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Una cifra sostanziosa ed attualmente incompatibile, secondo il quotidiano, con le casse nerazzurre. Ma è chiaro che, dopo la vicenda Potter, il club inglese non farebbe le barricate ad un eventuale addio del tecnico ex Sassuolo. Le prossime settimane, quindi, saranno decisive per il futuro della panchina dell’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno