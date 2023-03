La Serie A e il toto panchine: Inzaghi allenatore più in bilico – TS

Quest’estate molte panchine potrebbero cambiare guida. Quella di Simone Inzaghi, al momento, sembra quella più traballante

A RISCHIO – La possibilità che Simone Inzaghi non sia l’allenatore dell’Inter l’anno prossimo è alta. Marotta e Ausilio stanno valutando diversi nomi per eventuali sostituti. Il primo è quello di Roberto De Zerbi, ma la clausola da 13 milioni per liberarlo dal suo contratto con il Brighton spaventa e non poco. Poi, l’ipotesi di un ritorno di Antonio Conte non è da accantonare a prescindere. Infine, gli ultimi due nomi valutati dalla dirigenza – tenendo in considerazione la volontà esclusiva di Marotta di voler tornare a lavorare con Allegri – sono quelli di Mourinho e Simeone. Il primo, in rotta con la Roma, potrebbe essere tentato dal portare la seconda stella ai nerazzurri, dopo il Triplete del 2010. Il secondo, invece, reputa il suo ciclo all’Atletico Madrid ormai concluso e non ha mai nascosto la volontà di tornare ad allenare in Italia. Tra questi nomi “big”, spuntano anche profili di emergenti come Thiago Motta e Vincenzo Italiano. La conferma di Inzaghi appare improbabile, a meno di un exploit in Champions League.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino