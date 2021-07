Inter, Dumfries il preferito ma non solo: spuntano due nuovi nomi – CdS

Dumfries è il nome preferito per il ruolo di esterno destro, anche su Nandez che in quel ruolo sarebbe adattato. Tra gli esterni che piacciono, due nuovi nomi secondo il “Corriere dello Sport” oggi in edicola.

DUE NUOVI – Tra i tanti nomi fatti per gli esterni dell’Inter, secondo il quotidiano romano circolano pure due nomi nuovi: Mazraoui dell’Ajax e Celik del Lille che però andrebbero acquistati. A sinistra il Manchester United potrebbe essere spinto a privarsi in prestito di Telles che ha uno stipendio importante e non rientra nel progetto (anche se infortunatosi in amichevole, da capire l’entità). Difficile sperare in un ritorno di fiamma di Marcos Alonso, anche perché i blues non vorrebbero privarsi dello spagnolo così facilmente.

Fonte: Corriere dello Sport