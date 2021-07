Inter decisa su Petagna. Il Napoli fa muro: due ostacoli, lo scenario – CdS

Sull’edizione odierna del “Corriere dello Sport” tiene banco il mercato del’Inter. I nerazzurri sono interessati ad Andrea Petagna del Napoli. Ma i partenopei fanno muro

ATTACCO – L’Inter è alla ricerca di un attaccante per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Fra i nomi che circolano in queste settimane si fa il nome di Andrea Petagna, attaccante del Napoli. Secondo quanto riferito dal “Corriere dello Sport” i nerazzurri prenderebbero volentieri l’ex Spal, considerato un ottimo profilo in grado di ricoprire al meglio il ruolo di vice Lukaku. Ma il Napoli non è convinto di privarsi del calciatore: l’Inter, al momento, può offrire solo un prestito con diritto di riscatto, troppo poco per il club di De Laurentiis. I partenopei, inoltre, devono fare i conti con i problemi fisici di Mertens, che sarà out fino ad ottobre. Privarsi di Petagna vorrebbe dire intervenire nuovamente sul mercato. Allo stato attuale, quindi, è difficile che la trattativa possa andare in porto.

Fonte: Fabio Mandarini – Corriere dello Sport