Telles torna all’Inter? Out dall’amichevole col Manchester United, ma infortunio

Telles è uno dei nomi per la fascia sinistra dell’Inter, ma nel frattempo è costretto a fermarsi. Il Manchester United comunica un infortunio per il difensore brasiliano.

STOP – Il Manchester United giocherà alle 16 in amichevole contro il QPR, e nella distinta non figura Alex Telles. Per il brasiliano, però, nessun motivo legato al mercato. Ole Gunnar Solskjaer, manager dei Red Devils, parlando alla TV ufficiale del club ha annunciato che il difensore ha riportato un infortunio. Per Telles il problema è legato a una distorsione alla caviglia, subita in allenamento negli scorsi giorni. Dovrà stare fuori alcune settimane, con il rischio di saltare l’inizio della Premier League previsto per il 14 agosto contro il Leeds United. Ma, in caso di sviluppi legati al mercato e all’Inter, la prossima partita di Telles potrebbe essere con un’altra maglia.