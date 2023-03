Inter, doppio rinnovo in arrivo! Due giocatori pronti a firmare – SM

Saranno almeno dieci i giocatori in scadenza dell’Inter dopo questa stagione. In molti andranno via, pochi altri invece rinnoveranno il proprio contratto. Già due giocatori hanno risposto positivamente alla proposta fatta nelle ultime settimane da parte della dirigenza. Ne ha parlato il giornalista di Sportmediaset, Mcrco Barzaghi.

DUE RINNOVI – Pronti due rinnovi in casa Inter. Saranno pochi i giocatori che al termine della stagione rinnoveranno il proprio contratto con il club nerazzurro. Tra questi ci saranno sicuramente Stefan de Vrij ed Edin Dzeko. I due giocatori sono stati contattati nelle scorse settimane da parte della dirigenza per rinnovare almeno per un’altra stagione il proprio contratto, rispondendo positivamente alla chiamata in Viale della Liberazione. Tutto pronto dunque per la firma sul nuovo contratto, si attende solo l’ufficialità.

Fonte: Marco Barzaghi