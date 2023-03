Italia-Germania Under-20 1-1, in campo uno dell’Inter: confermato il primo posto

Termina in pareggio 1-1 la sfida tra Italia Under-20 e Germania dei pari età. Ambrosino risponde al gol dei tedeschi pareggiando la sfida. In campo solo uno dell’Inter (su due convocati).

PAREGGIO E PRIMO POSTO – L’Elite League Under-20 torna in campo con la sfida tra Italia e Germania, vale a dire prima e seconda in classifica per lo scontro diretto. Al gol di Sieb per la Germania ha risposto l’attaccante Giuseppe Ambrosino di proprietà del Cittadella. In campo da titolare solo uno dell’Inter, vale a dire il terzino destro Mattia Zanotti in campo per 90′ (ammonito al 51′). Solo panchina, invece, per Alessandro Fontanarosa.