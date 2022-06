Inter, si cerca il dopo Perisic e sostituto di Gosens: il preferito − SM

L’addio di Perisic è stato più che formalizzato con il croato che salutato tutti firmando il contratto con il Tottenham. Adesso è caccia al suo erede nonché al sostituto di Gosens, occhi su Bellanova

EREDE − Definito l’addio di Perisic al Tottenham, ora l’Inter è a caccia del suo erede. La fascia sinistra sarà da qui in avanti presidiata ovviamente da Robin Gosens ma manca al contempo uno slot a sinistra. Sondati diversi nomi ma quello che piace di più è l’esterno del Cagliari Raoul Bellanova. Il laterale è stato riscattato dal Bordeaux nonostante la retrocessione in Serie B. Come riporta Sport Mediaset, il suo profilo è in pole per sopperire alla partenza di Perisic.