Italia-Argentina, a Wembley con un po’ di Inter: due su quattro dal 1′

Stasera andrà in programma la finalissima tra Italia e Argentina a Wembley. Presenti un paio di giocatori dell’Inter da entrambe le parti. Dal primo minuto, uno per parte

ULTIME − Italia-Argentina è in programma questa sera a Wembley. Finalissima tra la vincitrice del titolo europeo e la Nazionale vincitrice della Copa America. Diversi giocatori dell’Inter presenti, ben quattro in totale con un quinto (Dimarco) rimasto a Coverciano. Di questi quattro convocati per la sfida di Londra, soltanto due saranno in campo dal primo minuto: Nicolò Barella lato Italia e Lautaro Martinez lato Argentina. Sia Alessandro Bastoni che Joaquin Correa invece si accomoderanno in panchina. Entrambi potrebbero aiutare a gara in corso sia Mancini che Scaloni.