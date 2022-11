Inter, cambio di strategia e Dybala poco convinto: il retroscena – SM

L’Inter per mesi dopo l’addio di Paulo Dybala alla Juventus si è interessata al giocatore in primis con l’Amministratore Delegato, Giuseppe Marotta. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, però, qualcosa poi è cambiato nelle strategie della società.

IL RETROSCENA – L’Inter per diverso tempo ha seguito Paulo Dybala cercando di portare l’argentino alla corte di Simone Inzaghi ma qualcosa poi è cambiato nelle strategie societarie soprattutto dopo l’acquisto di Romelu Lukaku in prestito dal Chelsea. Inoltre, anche lo stesso giocatore non era più convinto della destinazione preferendo anche Roma come destinazione (con l’incentivo dei 10 milioni di commissione in favore dell’agente).