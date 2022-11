Stam: «Nell’Olanda tanti buoni difensori. Da de Vrij a van Dijk e de Ligt!»

Stam, ex grande centrale dell’Olanda, ha speso qualche parola in merito alla difesa della Nazionale di van Gaal. Ne fa parte anche il difensore dell’Inter, de Vrij

OTTIMI DIFENSORI − L’ex difensore olandese, Jaap Stam, parla della retroguardia arretrata degli Oranje. In questa rientra anche un giocatore dell’Inter: «Abbiamo molti buoni difensori. De Ligt, Timber, Van Dijk, Ake, de Vrij. Anche Botman, che ho visto giocare bene al Newcastle United alcune volte, non è fuori posto in quella lista per me. Questo è molto positivo per l’Olanda. Oggi i nostri difensori giocano e stanno vivendo esperienze di alto livello. Anche per noi in passato era così, ma al giorno d’oggi, è meno ovvia questa cosa a causa del grande giro di denaro». Le sue parole a ad.nl.