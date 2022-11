Burruchaga: «I 2 Correa, Romero a certi livelli? Non immaginavo. Punta…»

Burruchaga, ex nazionale argentino, ha parlato ad As della nazionale di Scaloni e di alcuni giocatori. Impressionato dal livello di Correa dell’Inter, che purtroppo sarà assente dal Mondiale per infortunio. Poi si esprime sull’attacco

OTTIMA ROSA − Il campione del Mondo 1986 con l’Albiceleste, Jorge Burruchaga, si esprime sulla Seleccion di Scaloni: «Sto attento al centrocampo, che mi sembra la chiave di volta di questa Argentina. Con Paredes, De Paul, la comparsa di Enzo Fernández. L’Argentina ha ancora una volta quei centrocampisti che piacciono a me: dinamici, con un bel gioco e penso che questo sia merito dello staff tecnico. Per Cuti Romero, la verità è che non lo conoscevo e non immaginavo che avrebbe raggiunto questo livello. Mi succede la stessa cosa con Nico González, con Correa dell’Inter, con Correa dell’Atlético Madrid… Forse ci manca un altro attaccante d’area, ma stanno uscendo anche loro. L’Argentina è ricca di ottimi giocatori».