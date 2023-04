Inter e Barcellona, non solo Brozovic-Kessie! Tanti nomi sul tavolo – TS

Si è riaccesa l’asse di mercato fra Inter e Barcellona. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport i due club non discutono solo dello scambio Brozovic-Kessie (vedi articolo): altri nomi sul tavolo

MERCATO – Il blitz di Piero Ausilio in terra catalana potrebbe non riguardare solo il possibile scambio fra Inter e Barcellona che coinvolge Brozovic e Kessie. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport sono diversi i nomi sul tavolo delle trattative. il club nerazzurro, in caso di mancato rinnovo, e conseguente addio, di Bastoni è pronto all’affondo per Umtiti, difensore che ha ritrovato continuità grazie al prestito al Lecce. Per la difesa piace anche Christensen anche se arrivare al danese, titolarissimo per Xavi, è decisamente più complicato. Nei discorsi fra i due club potrebbe rientrare anche Dumfries: i catalani cercano un rinforzo per la corsia di destra e l’olandese piace. Occhio anche ad un possibile affondo dei catalani per Onana, in caso di partenza di Ter-Stegen.

Fonte: Tuttosport – S.P