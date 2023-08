Inter, tre alternative a Pavard per la difesa. Ma due piste difficili – CdS

Sono tre le alternative che l’Inter sta valutando per la difesa se non dovesse arrivare Benjamin Pavard. Di cui, secondo il Corriere dello Sport, di difficile percorrenza per due motivi differenti.

ALTERNATIVE – Benjamin Pavard ma non solo. In casa Inter si cerca con insistenza un difensore che possa agire come braccetto di destra. Possibilmente pronto per fare il titolare. Se la trattativa per il francese non dovesse andare a buon fine, i nerazzurri sono pronti a valutare altri tre nomi. Di cui due di difficile percorrenza. Il primo è Tomiyasu dell’Arsenal, con club e giocatore che, però, non hanno aperto particolarmente a un trasferimento. Il secondo è Chalobah del Chelsea, alle prese però con un infortunio al ginocchio che lo terrà fuori circa un mese. Infine Tanganga, nel mirino anche del Luton Town.

Fonte: Corriere dello Sport, Pietro Guadagno