“Sport Mediaset” rivela alcuni dettagli dell’affare che potrebbe sconvolgere il calciomercato estivo. Si tratta di un incastro abbastanza complesso e, al momento, solo teorico: Icardi alla Juventus sostituirebbe Cristiano Ronaldo, bramato dal PSG di Leonardo

CONTESO – Mauro Icardi è di nuovo al centro delle voci di calciomercato. Stavolta, però, non per aver fotografo alcune zebre, durante un safari. Quello scatto aveva sollevato un’ondata social da parte dei tifosi della Juventus, eccitati dal possibili ritorno in Italia dell’argentino. Solo suggestioni? Non esattamente, almeno secondo “Sport Mediaset”. Il PSG, infatti, potrebbe scaricare l’argentino dopo un solo anno dall’acquisto definitivo dall’Inter.

TASSELLI – Peraltro, l’incastro di mercato dovrebbe prevedere anche l’arrivo di Cristiano Ronaldo a Parigi. Secondo “Sport Mediaset”, i due affari non sarebbero strettamente legati. Ma il club parigino potrebbe fare uno sconto alla Juventus, sul cartellino di Icardi, proprio per agevolare l’arrivo in Francia del portoghese.

Fonte: Sport Mediaset