Dal ritiro dell’Italia, Leonardo Bonucci ha risposto alle domande di alcuni giornalisti in conferenza stampa. Il centrale della Juventus ha svelato il segreto degli Azzurri di Mancini, facendo un paragone eloquente con le altre nazioni impegnate nei campionati Europei

COMPATTI – Tra quattro giorni, l’Italia di Roberto Mancini farà il suo esordio ad Euro2020 contro la Turchia. Leonardo Bonucci, leader dello spogliatoio azzurro, è intervenuto in conferenza stampa, confrontando la qualità della rosa dell’Italia con quella delle nazionali più quotate: «Il fuoriclasse dell’Italia è il gruppo. È vero: non abbiamo giocatori che spiccano o fanno la differenza, come singoli, come Cristiano Ronaldo o Romelu Lukaku, che hanno segnato tanto e possono risolvere le partite, ma siamo convinti di poter far bene. Magari sfruttando anche l’apporto dei tifosi che saranno allo stadio».