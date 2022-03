Hakimi già in partenza da Parigi? Tutto dipende dall’addio di Mbappé

L’avventura di Achraf Hakimi al PSG potrebbe concludersi già dopo una sola stagione. A riportarlo è la testata francese RMC Sport, che sottolinea il possibile addio di Kylian Mbappé come decisivo anche per la partenza dell’ex Inter.

FUTURO INCERTO – L’atmosfera in casa PSG non è delle migliori e questo Achraf Hakimi lo sa bene. Secondo le notizie che arrivano dalla Francia, il terzino ex Inter sarebbe in non buonissimi rapporti con buona parte dei compagni, a causa di alcuni “clan” che si sarebbero formati nello spogliatoio. Uno dei pochi con cui il marocchino è in sintonia è Kylian Mbappé, che sembra ormai destinato a lasciare Parigi a parametro zero. Ecco dunque che una sua partenza potrebbe scatenare anche l’addio di Hakimi, il cui futuro nella capitale francese si sta facendo sempre più incerto. Il tutto, mentre il giocatore ha ricordato con piacere il (breve…) periodo in nerazzurro (vedi intervista).